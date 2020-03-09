09.03.2020 | 16:59

Подведены итоги чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по смешанным боевым единоборствам. Состязания впервые проходили в Пензе.

Лучший результат среди сурских бойцов удалось показать Максиму Кузнецову. В юношеской группе он завоевал чемпионский титул и получил право выступать на первенстве страны. Еще перед началом состязаний представитель спортивного клуба «Север» отмечал, что хорошо подготовился к поединкам и намерен быть лучшим.

«Чемпионом становится тот, у кого крепче дух. У нас практически все было направлено на борьбу, стойка у нас хорошая. Будем показывать уровень на этих соревнованиях», - рассказал чемпион ПФО по ММА Максим Кузнецов.

Еще два представителя пензенской федерации ММА отличились на чемпионате Приволжского федерального округа. Во взрослой группе бронзовые медали завоевали Дмитрий Журавлев и Чупалав Магомедов.

Организаторы состязаний по итогам трехдневного марафона отметили, что турнир прошел на высоком уровне.

«Меня порадовало, что среди пензенских спортсменов очень хорошо себя проявили юноши. Именно молодежь - она проявила дух, характер», - отметил организатор соревнований Алексей Суркин.

Всего в октагонах показали себя свыше 300 спортсменов из 14 регионов. Лучшие из них получили право выступать на чемпионате и первенстве России, которые состоятся во Владивостоке и Великих Луках в начале мая.

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