20.11.2019 | 18:12

Победа в номинации «Открытие года» - это еще один успех клуба «Локомотив». Федерация регби России подвела итоги сезона на специальной церемонии, и именно пензенцы, по ее мнению, добились наибольшего прогресса в сезоне.

«До последнего момента мы не совсем были уверены, потому что там еще был клуб ЦСК, который тоже в очень короткий срок организовал достаточно приличную команду, которая на следующий год будет выступать в Премьер-лиге, и это был наш основной конкурент. Но все-таки «Локомотив-Пенза» стал победителем в этой номинации», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Вручение награды неслучайно, ведь уже в дебютном сезоне железнодорожники выиграли чемпионат России по регби-7, пробились в полуфинал Кубка страны в классической разновидности, делегировали несколько человек в национальную сборную. Ну а главный тренер клуба Александр Янюшкин на Неделе регби вновь был избран в высший совет федерации.

«Команда «Локомотив» существует один год. Повторюсь, что это наша общая победа. Это победа наших зрителей, нашей команды, всего менеджмента, всего клуба в целом и также наших СМИ, которые помогли вернуть регби в Пензу», - отметил он.

Но только награждением Неделя регби не ограничилась. В Москве молодые пензенские тренеры участвовали в специализированных семинарах.

«Проходили обучение тренеров, интересные семинары различные, обучение по контрактам, по медицине. Достаточно интересное было мероприятие», - рассказал Игорь Бармапов.

Сезон официально завершен, но уже через месяц начнется подготовка к новому чемпионату. Он будет переходным, ведь российское регби в 2021 году перейдет на систему «осень - весна».