В Пензенской области за 8 месяцев подтвердили 69 случаев боррелиоза

В Пензенской области за неделю с 10 по 16 сентября зарегистрировали 134 пострадавших от укусов клещей (в предыдущем отчете - 119), в том числе 40 детей младше 14 лет (было 35).

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 17-го числа.

Всего с начала сезона активности к медикам с жалобами на укусы опасных членистоногих обратились 2 733 человека, из них 834 - дети.

К 16 сентября на зараженность возбудителями ИКБ в лаборатории исследовали 1 598 клещей, снятых с людей; результаты 371 пробы (23,8%) оказались положительными.

По официальным данным, с начала года в Пензенской области зарегистрировали 69 случаев боррелиоза (в конце августа насчитывалось 44): 47 - в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 4 - в Шемышейском районе, 3 - в Кузнецке, 2 - в Бессоновском районе, по 1 - в Спасском, Городищенском, Пачелмском и Сосновоборском.