Минтранс РФ показал новый дорожный знак

Общество

Минтранс РФ показал новый дорожный знак
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Минтранс России показал новый новый дорожный знак - для парковочных мест многодетных семей. Как он будет выглядеть, определило голосование, которое министерство провело в своем канале в МАХ.

Всего было представлено 7 вариантов. Россиянам предлагалось выбрать самый понятный и заметный.

В итоге большинство (46%) поддержало вариант № 1, где изображены силуэты мужчины, женщины и троих детей.

Минтранс РФ показал новый дорожный знак

«В настоящее время Минтранс работает над корректировкой ПДД. Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды», - сообщили в Минтрансе РФ.

Знак будет выделять специальные места для многодетных семей у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.

В Пензенском районе Пензенской области дорожные знаки, указывающие на парковочные места для многодетных, уже установили. Они носят информационный характер - юридической ответственности за нарушение не предусмотрено.

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