В Кузнецке продолжается благоустройство скверов и площадей

В Кузнецке продолжаются работы по благоустройству. О промежуточных результатах в среду, 16 сентября, рассказал глава города Виктор Агафонов.

По его словам, на всех площадках соблюдается график.

«На аллее Вязов выполнен демонтаж тротуара, проложено освещение и подготовлено основание под плитку. После завершения строительной части работ приступим к установке малых архитектурных форм, которые подчеркнут идентичность нашего города», - отметил чиновник.

На площади перед музейным центром сразу меняют теплотрассу, чтобы после выполнения благоустройства новое покрытие не пришлось вскрывать. На улице Московской уложили водопропускные лотки, впереди - асфальтировка тротуара.

«Основное внимание - парку «Нескучный сад». Здесь работы идут масштабно и по всем зонам одновременно. На хоккейной площадке завершен демонтаж старого асфальта, выполнена отсыпка щебнем, установлен бордюрный камень, идет подготовка основания под новое покрытие. В зоне танцевальной площадки и паркура также готовим основания под асфальтирование.

На открытой детской площадке уже уложена плитка, готовим основание под асфальтовое покрытие и установку тренажеров. В зоне «Лавки» ведется устройство плитки, а в зоне геопластики «Холм» готовим основание не только под асфальтирование, но и под монтаж конструкций «Холм» и «Мороженое». Впереди - этап озеленения, который придаст парку завершенный и уютный вид», - написал Виктор Агафонов на своих страницах в соцсетях.

Что касается сквера, посвященного памяти участников СВО и расположенного на улице Ленина, его благоустройство практически завершено.