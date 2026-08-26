27 августа в 3 микрорайонах Пензы отключат свет

На четверг, 27 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Терновка, Шуист и Южная Поляна.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Аргунова, 16, 16 (блок 2), 29, к/н 94;

- пр-д Аргунова, 1;

- ул. Берсенева, 7, 8, 10, 11, 22-29, 31, стр. 83;

- ул. Боровиковского, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40;

- ул. Крамского, 1-5, 10-14, 16-38 (четные), стр. 8, к/н 373, з/у 44а;

- ул. Кузнецова, 12, 16;

- ул. Кузнецова/Рузляева;

- ул. Левитана, 16, 30, 35а, 35 (стр. 3), 41, 43, 43Б, 45, 68, стр. 35;

- ул. Левитана/Берсенева, 28/6;

- 2-й пр-д Левицкого, 2-9, 11, 14;

- ул. Мутовкина, 2, 2а, 3, 6-10, 12, 13, 15, 17-21, 21Б, уч. 22, 24-27, 33, 35, стр. 6;

- ул. Рузляева, 15, 30;

- ул. Чиликанова, 1-7, 11, 13, 17;

- ул. Яфарова, 4, 6, 8, стр. 67.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 96, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- ул. Светлополянская, 42, 56, 66, стр. 2.

С 9:00 до 12:00 приостановится электроснабжение общежития на Экспериментальной, 5, с 9:00 до 16:30 - домов № 6 на улице Бригадной, № 44Б и 46а на Индустриальной и № 20а на Слесарной.

С 13:30 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Баумана, 95, з/у 4е;

- ул. Мебельная (без уточнения по номерам);

- ул. Металлистов, 12, 14, 16, 18;

- ул. Терновского, 21а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.