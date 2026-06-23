Опубликован график отключения света в Пензе 24 июня

В среду, 24 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Согласии, на Шуисте, в районе Окружной и на Южной Поляне, а также на улице Маршала Крылова.

С 8:30 до 12:00 приостановят подачу в дома № 17 на улице Марата и № 2/190 в СНТ Заря.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Маршала Крылова, 2-38;

- Первомайский пер., 5, 5Б, 7, 9/20, 11, 12, 14, 16;

- 1-й пр-д Свердлова, 15-18, 21-24, 26, 27, 29, 31; 2-й пр-д Свердлова, 20-24 (четные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.