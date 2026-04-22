На 23 апреля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
23 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -2...+3 градуса, осадков не ожидается, ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

Днем ртутные столбики поднимутся до +7...+12 градусов, пройдет небольшой дождь. Ветер усилится, временами его порывы могут достигать скорости 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

К ночи на пятницу прогнозируется 0...+5 градусов, осадки будут умеренными, ветер сменит направление на юго-восточное.

Ранее метеорологи предупредили, что причиной похолодания на этой рабочей неделе стал циклонический вихрь.

погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

