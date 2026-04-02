Erid: 2VfnxwPhkLA

ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на удобство и рост финансовых возможностей для клиентов. Изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса: чем больше клиент взаимодействует с банком, тем больше выгод сможет получить для себя и своей семьи.

Все операции в новом ВТБ Онлайн собраны в четырех разделах:

- «Расти с ВТБ» предлагает условия роста благосостояния и конкретной выгоды на каждом этапе взаимодействия с банком, все финансовые и нефинансовые сервисы адаптированы под интересы клиента и его ежедневные потребности;

- «Живи с ВТБ» объединяет все предложения партнеров с максимальными скидками и индивидуальными условиями для клиента и его близких; здесь можно в пару кликов планировать путешествия и досуг, покупать одежду, косметику и электронику, заказывать доставку товаров;

- «Приумножай с семьей и близкими» позволит участникам Семейного банка ВТБ управлять семейными счетами для трат, а также получать персональные семейные предложения;

- «Почувствуй заботу» - здесь клиент сможет быстро и в режиме 24/7 решать возникающие вопросы в любом удобном для себя канале связи: через чат-бот, по номеру телефона или онлайн-звонок.

«Время - главная ценность для человека. Новый ВТБ Онлайн позволяет быстро и с максимальным удобством решать все вопросы в одном приложении, адаптированном под интересы каждого клиента. Открыть депозит, отправиться за покупками, запланировать путешествие или заказать ужин - все это можно сделать, не покидая мобильный банк. В течение 2026 года мы продолжим развивать его разделы, добавляя новые сервисы и опции от ВТБ и крупнейших компаний нашей страны», - отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» можно получить на официальном сайте www.vtb.ru, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.