Солдат-срочников захотели привлекать к тушению пожаров

Минобороны РФ согласовало привлечение военнослужащих по призыву к работе реагирующих подразделений, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров и проводят аварийно-спасательные работы.

Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на главу МЧС России Александра Куренкова.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», - заявил он на заседании комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции в понедельник, 16 февраля.

По словам Куренкова, в подразделениях МЧС наблюдается дефицит кадров. Причина - низкие зарплаты как у рядовых сотрудников, так и у специалистов с высокой степенью подготовки.

Если инициатива будет одобрена, то потребуется внести изменения в Федеральный закон «О пожарной безопасности».