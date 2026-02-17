На телеэкранах пензенцев могут появиться помехи из-за интерференции

Общество

На телеэкранах пензенцев могут появиться помехи из-за интерференции
Печать
Telegram

С 19 февраля по 26 марта в Пензенской области ожидаются проблемы с приемом телерадиоканалов: начинается солнечная интерференция, которая может повлиять на сигнал.

«Два раза в год - весной и осенью - в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора», - пояснили в Пензенском ОРТПЦ.

Современные технологии вещания и антенны сводят влияние интерференции к минимуму. Но в сложных условиях приема и при использовании устаревшего оборудования помехи могут быть заметны на экранах.

«В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи», - добавили в ОРТПЦ.

Продолжительность интерференции составит не более 5 минут в сутки. Проблемы с приемом телерадиоканалов (первый и второй мультиплексы, «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России») возможны с 11:58 до 13:04.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
телевидение астрономия зритель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!