На телеэкранах пензенцев могут появиться помехи из-за интерференции

С 19 февраля по 26 марта в Пензенской области ожидаются проблемы с приемом телерадиоканалов: начинается солнечная интерференция, которая может повлиять на сигнал.

«Два раза в год - весной и осенью - в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора», - пояснили в Пензенском ОРТПЦ.

Современные технологии вещания и антенны сводят влияние интерференции к минимуму. Но в сложных условиях приема и при использовании устаревшего оборудования помехи могут быть заметны на экранах.

«В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи», - добавили в ОРТПЦ.

Продолжительность интерференции составит не более 5 минут в сутки. Проблемы с приемом телерадиоканалов (первый и второй мультиплексы, «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России») возможны с 11:58 до 13:04.