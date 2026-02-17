Город-каток: коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей

Город-каток: коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей
Из-за резких перепадов температуры воздуха Пенза превратилась в каток. Коммунальщики усиленно посыпают проезжую часть и тротуары песко-соляной смесью.

Работы уже проведены на проспекте Строителей, улицах 8 Марта, Лядова, Московской, Суворова, Калинина и др.

Также антигололедным реагентом посыпаны Октябрьский сквер, скверы Лермонтова и Белинского.

«Песко-соляная смесь идеально подходит для обработки автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных зон, дворовых территорий. Пескосоль - это классика, проверенная временем», - отметили в «Пензавтодоре».

До конца недели новой оттепели в Пензе не прогнозируется. Температура будет ниже нуля и днем, и ночью.

