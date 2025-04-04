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Общество

Названа оптимальная частота перезагрузки телефона

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Перезагрузка смартфона поддерживает его стабильную работу и предотвращает зависания. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор технических наук, завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Смартфоны сегодня оборудованы большими объемами оперативной памяти, но со временем она заполняется запущенными приложениями и фоновыми процессами, которые не всегда закрываются корректно. Это может привести к замедлению работы телефона и увеличению времени отклика», - пояснила она.

По словам эксперта, полное отключение телефона с его последующим включением позволяет освободить оперативную память.

Также во время работы смартфона могут появляться небольшие ошибки и сбои в программном обеспечении, которые в процессе накопления дестабилизируют работу устройства. Перезагрузка помогает обновить системные ресурсы и устранить временные неполадки.

Кроме того, фоновые процессы и приложения со временем начинают потреблять больше энергии, и в результате батарея быстро разряжается. Перезагрузка помогает повысить энергоэффективность смартфона.

«Рекомендуется перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю. Это помогает поддерживать устройство в оптимальном состоянии и предотвращает накопление временных ошибок и сбоев. Если телефон активно используется для игр или работы с ресурсоемкими приложениями, перезагрузку можно проводить каждые 2-3 дня», - посоветовала Елена Максимова.

При этом не стоит забывать, что помимо перезагрузки требуются регулярные обновления программного обеспечения, удаление ненужных приложений и очистка кэша.

«Все эти меры в комплексе помогают поддерживать эффективное и стабильное функционирование устройства», - резюмировала эксперт.

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