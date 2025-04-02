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Общество

Перечислены пензенские лагеря, путевки в которые еще доступны

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Прием заявок на путевки в пензенские загородные лагеря «Заря» и «Нива» приостановлен. Число родителей, желающих отправить в них детей, в несколько раз превысило количество имеющихся в наличии мест.

Пока остаются доступными путевки в «Белку», «Солнечную долину», «Сосновый бор», а также «Надежду».

На данный момент Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы принял 4 620 заявок на приобретение путевок в лагеря с родительской платой. 1 994 уже прошли первичную обработку, сообщили в среду, 2 апреля, в пресс-службе городской администрации.

На предоставление бесплатных путевок детям участников СВО поступило 212 заявок.

Путевки в загородные лагеря «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», «Нива», «Надежда» и «Заря» выдадут в комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике города (улица Богданова, 17).

Путевки в «Строитель» родители смогут получить в Доме детского творчества № 1 на улице Воровского, 15, в «Юность» - в детско-юношеском центре «Спутник» на улице Попова, 38Б.

Документ для детей участников СВО выдадут с 23 по 25 апреля, а предусматривающий родительскую плату - с 5 мая.

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