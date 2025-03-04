Мартовский упадок сил: как поможет артезианская вода

04.03.2025 | 12:53

Март - последний холодный месяц, и именно в это время многие чувствуют упадок сил и чаще болеют.

Снижение иммунитета обуславливают несколько факторов:

- авитаминоз: зимний рацион часто беден свежими фруктами и овощами, что приводит к нехватке витаминов и минералов, необходимых для поддержания иммунитета; плюс недостаток солнечного света провоцирует дефицит витамина D;

- накопленная усталость: длительный период холодов, ограниченная физическая активность и недостаток свежего воздуха ослабляют организм;

- перепады температур: резкие колебания создают дополнительную нагрузку на иммунную систему.

Один из эффективных и доступных способов поддержать свой организм в этот сложный период - регулярное употребление артезианской воды.

В Пензенской области близ сел Ольшанка и Большая Валяевка в экологически чистом месте располагается источник «Ключ здоровья». Воду добывают с глубины 180 метров, она защищена от загрязнений и не нуждается в дополнительной очистке. После подъема из недр земли ее развозят по киоскам «Ключ здоровья», расположенным в жилых массивах. Работает доставка «Торнадо».

Преимущества артезианской воды:

- насыщенность минералами: артезианская вода богата кальцием, магнием, калием и другими минералами. Они участвуют во многих процессах в организме, в том числе в работе иммунной системы;

- натуральная чистота: проходя через слои пород, артезианская вода подвергается естественной фильтрации, что обеспечивает ее природную чистоту;

- способность выводить токсины: регулярное употребление артезианской воды помогает выводить из организма шлаки и токсины, которые могут негативно влиять на иммунитет.

Чтобы снизить нагрузку на иммунитет, необходимо соблюдать питьевой режим и правильно питаться, не забывать о посильной физической активности, обеспечивать себе достаточное количество сна. Здоровье - это главная инвестиция в будущее, и ключ к нему давно подобран, нужно просто им воспользоваться.

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