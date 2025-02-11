12 февраля температура воздуха опустится до -18 градусов

11.02.2025 | 22:00

12 февраля в Пензенской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -8...-13 градусов, но местами температура воздуха опустится до -18. Прогнозируется туман с видимостью менее 500 метров, который сохранится до утра.

Днем станет чуть теплее (-3...-8 градусов), а следующая ночь окажется такой же, как предыдущая (-8...-13).

На протяжении суток будет дуть слабый северный или северо-западный ветер, его порывы временами могут достигать 9 метров в секунду.

В старину верили: если 12 февраля ветер дует с севера, но небо остается ясным, быть сильному морозу; если солнце время от времени прячется за тучами, не миновать снежной бури.