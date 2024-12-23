Несколько домов в Арбекове останутся без холодной воды

23.12.2024 | 08:49

Во вторник, 24 декабря, в пензенском микрорайоне Арбеково отключат холодную воду по нескольким адресам. Ресурса не будет в связи с технологическим присоединением к сети здания на проспекте Победы, 71а.

С 8:00 до 22:00 без водоснабжения останутся:

- проспект Победы (от улицы Серпуховской до Урожайной);

- улица Овощная (частный сектор);

- проспект Победы, 75д;

- проспект Победы, 69а (ПО «Электроприбор»);

- проспект Победы, 67, 69 (к. 2, к. 3), 71а (ИК), 71Б, 73а, 73г, 75 (ПКТБА), 75а (к. 2, АО «Пензтяжпромарматура»), 75а (к. 5), 75м, 75р.

Техническую воду будут подвозить в социальные объекты, к жилым домам - по заявкам управляющих компаний.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.