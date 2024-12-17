На ул. Зеленодольской затянулся процесс кронирования деревьев

17.12.2024 | 17:09

Временные знаки на улице Зеленодольской в Пензе, частично ограничивающие движение на участке от ЖК «Илмари» до ресторана «Засека», могут остаться там до конца года. Об этом заявил представитель городского управления ЖКХ.

Речь идет об отрезке дороги, представляющем собой довольно крутой склон. С 14 декабря из-за кронирования деревьев спуск и подъем по нему стали еще более опасными, чем раньше.

Коммунальщики предупредили автомобилистов об ограничении движения, но сроки действия временных знаков не назвали.

Пензенцы, пользующиеся этим путем и испытывающие неудобства, поинтересовались на странице губернатора в «Одноклассниках», сколько будет продолжаться опиловка.

«Насколько они (знаки. - Прим. ред.) временные? Сегодня работ нет, а знаки на месте», - отметил один из пользователей.

Представитель УЖКХ 17 декабря пояснил, что кронирование еще не окончено.

«Сотрудники МБУ «Пензавтодор» до конца декабря завершат опиловку запланированного количества деревьев и уберут временные дорожные знаки», - говорится в ответе ведомства.