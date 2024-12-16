Пензенцы обеспокоены ликвидацией подвозящих маршрутов

На днях стало известно, что 2 маршрута общественного транспорта в Пензе перестали быть подвозящими и перешли в разряд стандартных (регулируемых) со стоимостью проезда 30 рублей вместо прежних 10.
Это маршруты № 10 и 20.
«Ладно 20-й, но 10-й тронули для чего? Отдельный маршрут открыть нельзя? А может, подвозящие становятся невыгодными? Значит, и другие подвозящие будут удлинять либо убирать!» - поделился опасениями один из пользователей на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во «ВКонтакте».
Представитель регионального минстроя заверил его, что вносить изменения в схемы движения маршрутов № 2а, 6, 26, 75, 80 не планируется.
Подвозящие маршруты начали работать с 1 июля. Сейчас их 5:
- микроавтобусы № 2а ходят от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной;
- маршрут № 6 соединяет Междуречье и Терновский мост;
- микроавтобусы № 26 направляются от ЖК «Илмари» через школу № 62 (корпус на улице Пермской) до улицы Кижеватова;
- по маршруту № 75 машины курсируют между улицами Водопьянова и Мира;
- микроавтобусы № 80 ходят от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» через Пензу-III.
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