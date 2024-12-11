12 декабря пензенцев ждут северо-западный ветер и гололед

11.12.2024 | 22:00

В четверг, 12 декабря, в Пензенской области будет холодно и скользко. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут 0...-5 градусов, такой же температура останется и днем.

В течение суток ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное и подует со скоростью до 12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, местами пройдет умеренный мокрый снег, в некоторых районах - сильный. Прогнозируется гололед.

12 декабря в народном календаре Парамон Зимоуказатель. Считалось, что в этот день можно предсказывать погоду: ясное утро предвещало отсутствие осадков в течение всего месяца, а метель грозила затянуться на целую неделю.