В Пензе отпразднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

02.12.2024 | 12:01

Пензенцев приглашают торжественно отметить Введение во храм Пресвятой Богородицы, это один из 12 основных праздников православной церкви.

Во вторник, 3 декабря, в 17:00 в Спасском кафедральном соборе состоится всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

В среду, 4 декабря, в 8:00 во Введенской церкви в Веселовке начнется Божественная литургия, она продлится ориентировочно 2-2,5 часа.

«Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы считается самым поздним из двунадесятых. Первые упоминания о нем относятся к VIII веку.

Под Введением подразумевается эпизод, когда родители трехлетней Девы Марии привели ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Моля о ребенке, мать дала обет, что, если родит, отдаст чадо в дар Господу, и исполнила обещание.