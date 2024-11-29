Названы особенности строения № 70 в квартале «Радужные дворы»

29.11.2024 | 16:08

В Спутнике завершается строительство второго дома Оранжевого двора. Представители холдинга «Термодом» рассказали о конструктивных и инженерных решениях, которые выделяют строение № 70, и отметили его преимущества, которые наверняка заинтересуют семьи с детьми.

«Чтобы квартиры были наполнены светом, а жители любовались видами, мы сделали лоджии полностью панорамными. Дверь на лоджию тоже стеклянная», - сообщили в «Термодоме».

В квартирах монтируют горизонтальное периметральное отопление. Такая система в случае необходимости позволяет отключать только одну квартиру без ущерба другим и отличается высоким сроком службы.

Еще один плюс - приборы учета расположены в общем коридоре на центральном коллекторе. Так в квартире остается больше пространства для дизайнерских задумок жителей, а представители УК не побеспокоят собственников, когда будут проводить поверку счетчиков.

На первых этажах дома - колясочные с отдельным входом в подъезд с уровня земли. Выходов из колясочных два - во двор и в холл.

Сам двор огороженный; по периметру дома, в подъездах и лифтах установлено видеонаблюдение.

В паре минут ходьбы располагается детский сад на 120 мест, в 6-7 минутах - школа им. Ермина и детская поликлиника. Столько же времени понадобится, чтобы дойти до второй школы - им. Лермонтова - и 3 детсадов.

В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кондитерская, салон красоты, аптеки, пункты выдачи заказов и другие полезные организации. После сдачи 70-го строения делать покупки рядом с домом станет еще проще: на первых этажах появятся новые сервисы.

Еще остались свободные квартиры, ряд из них участвует в программе рассрочки на 5 лет.

О ценах и условиях покупки расскажут менеджеры офисов продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-Оптима», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.