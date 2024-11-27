В загородной резиденции «Порт-А-Якс» открыты продажи участков

27.11.2024 | 16:38

Холдинг «Термодом» открыл продажу земельных участков в загородной резиденции «Порт-А-Якс». Это новый для Пензы формат организации пространства.

В Шемышейском районе на живописном берегу Сурского моря появится комплекс домов с развитой водной инфраструктурой и широкими возможностями для спорта, отдыха и развлечения.

У жителей будет собственный порт, чтобы швартовать яхты, катера и другой водный транспорт. По всей территории проекта проложены каналы, продумано место для пирсов, чтобы можно было причаливать прямо к заднему двору дома.

Рядом - лес с экотропами и беседками. У жителей будет возможность устраивать долгие пешие и велопрогулки по мощеным дорожкам, дышать полной грудью и наслаждаться красотой природы.

Территория загородной резиденции будет закрыта от посторонних, а в единой въездной зоне расположится сервисная служба, чтобы все бытовые вопросы можно было решать прямо по пути домой.

Больше о проекте расскажут в офисах продаж холдинга «Термодом», тел. 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.