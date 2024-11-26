Покупатели квартир от «Территории жизни» сэкономят на ремонте

26.11.2024 | 11:14

Росстат сообщил, что цены на строительные материалы продолжают расти. Средний чек на товары для ремонта и работ в сентябре 2024 года в России увеличился на 22,5% относительно прошлого года.

В Пензастате также отметили рост цен на отделочные материалы в регионе. В 2024 году стоимость многих позиций увеличилась, в том числе на цемент для стяжки пола, гипсокартон для короба в санузел, напольные покрытия, плитку для ванной, обои, краски. И чем больше жилплощадь, тем больше будут расходы на ремонт и стройматериалы.

Параллельно дорожает и бытовая техника, без которой невозможно представить комфортную жизнь в современной квартире, а также кухонный гарнитур, мебель. Список затрат может составить более четверти от стоимости жилья.

Решение предлагает группа компаний «Территория жизни». Застройщик предоставляет широкий выбор квартир с полностью готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой.

«Наше главное преимущество - это вариант квартир с готовой отделкой и техникой, об этом говорят клиенты, выбравшие наш продукт, который сочетает справедливую цену и качество. Нам удается сохранять цены благодаря собственному производству строительных материалов, долгой работе с проверенными лидерами рынка и высокому уровню квалификации строителей», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Возможность не делать ремонт и купить квартиру по выгодной цене уже оценили многие жители жилых комплексов от «Территории жизни».

«Мы переехали в новую трешку перед самым Новым годом. Учитывая, что у нас трое сыновей, - отличное решение. Можно сказать, что сэкономили много времени. А главное, что Новый год мы отметим в новой квартире», - отметил житель «Арбековской заставы» Максим.

Быстрый и комфортный переезд возможен благодаря готовой отделке Smart Pro и «Все включено». Клиент, выбравший квартиру в жилых комплексах «Лугометрия» и «Арбековская застава», получает:

- флизелиновые обои,

- прочный ламинат светлых тонов,

- натяжной потолок с точечным освещением,

- укомплектованный сантехникой и санфаянсом санузел и ванная комната,

- межкомнатные двери,

- стиральная машина.

Также в комплектацию Smart Pro входит кухонный модуль с мойкой и смесителем. В варианте «Все включено» есть кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой: вытяжкой, духовым шкафом и варочной панелью. А в трехкомнатных квартирах установлена посудомоечная машина.

Кроме этого, ГК «Территория жизни» предлагает акцию «Новогоднее комбо 2025» на готовые квартиры, и можно сразу переехать. Скидка составит 9% от стоимости квартиры при ее покупке.

Новогодняя скидка * действует на жилье в «Арбековской заставе» и «Лугометрии». Недвижимость можно приобрести с рассрочкой без переплат с выгодой до 700 000 рублей. Предложение от застройщика действительно для готовых квартир в сданных домах, то есть праздники можно встретить на новой жилплощади.

Беспроцентная рассрочка от застройщика ** - отличный вариант для обладателей банковских вкладов. При покупке предусмотрен первоначальный взнос, а остаток уплачивается после начисления процентов на основную сумму.

Также действует программа «Выгодный Trade-in» **** - можно жить дома до момента получения ключей и переезда в новую квартиру от «Территории жизни».

Жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия» - это масштабные проекты полноценных микрорайонов с самодостаточной инфраструктурой. Все необходимое рядом - магазины и кафе, фитнес залы и салоны красоты, социальные и спортивные объекты. Это делает жизнь проще и комфортней.

Также застройщик заботится о создании и поддержании атмосферы добрососедства, организовывая праздники, яркие мероприятия. Одним из них станет программа новогоднего фестиваля «Территория чудес», который пройдет в микрорайоне на новогодних каникулах.

Оставить заявку на покупку квартиры со скидкой можно уже сейчас, заполнив форму на сайте. Подробности об акции «Новогоднего комбо 2025» - на территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов по адресам: улица 65-летия Победы, 29 (9:00-21:00), улица Яшиной, 12 (9:00-21:00).

На вопросы ответит менеджер по телефону 203-000.

* В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос от 50% от стоимости приобретаемой квартиры, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца. При заключении договора рассрочки, заключается два договора. Агентский договор на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры ЗА ВЫЧЕТОМ суммы агентского договора. Клиенту предоставляется дополнительная скидка 9% от стоимости квартиры при внесении первоначального взноса 50% и сроком рассрочки 3 месяца.

** В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой квартиры в течение двух дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Период рассрочки - не более 7 месяцев. При заключении договора рассрочки заключается два договора: агентский договор на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры ЗА ВЫЧЕТОМ суммы агентского договора на счет эскроу. Размер удорожания:

- 3 месяца - без удорожания;

- 5 месяцев - 2 000 руб. на кв. м;

- 7 месяцев - 3 000 руб. на кв. м.

*** Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо ребенка, в отношении которого установлена категория «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. ПСК - 7,301-25,361%. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Расчет произведен для 2-комнатной квартиры площадью 61,06 кв. м, расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, 1-й этап. Объект введен в эксплуатацию.

**** Название рекламной акции - «Выгодный trade-in».

При заключении договора на платное бронирование с ООО «КМ» производится выкуп недвижимости по рыночной цене по итогам оценки и согласования с собственником ООО «РИЭЛТИ П». После выкупа клиент заключает договор на приобретение квартиры в ЖК «Арбековская застава». При покупке квартиры по адресу ул. Генерала Глазунова, 6, в рамках программы трейд-ин клиент может проживать в своей квартире в течение 4 месяцев (не более) до ее реализации на период проведения отделочных работ в приобретенной квартире. Срок действия акций с 15.11.2024 по 15.01.2025. АКЦИИ НЕ СУММИРУЮТСЯ.

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