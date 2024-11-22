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Общество

Жители «Радужных дворов» рады своим квартирам

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Квартал «Радужные дворы» - один из самых ярких и комфортных проектов холдинга «Термодом» в Городе Спутнике. Говорят об этом сами жители.

Оксана Горохова несколько лет назад приобрела квартиру в доме Оранжевого двора. Спустя время ни о чем не жалеет.

«Здесь современные детские площадки, детский сад совсем рядом с домом, закрытый двор без машин, вход в подъезд с уровня земли, функциональные помещения в местах общего пользования, которым рады и мамы, и владельцы домашних питомцев», - рассказала Оксана Горохова.

Оранжевый двор включает два дома, один из которых скоро также будет сдан. Это строение № 70 с панорамным остеклением лоджий и горизонтальным периметральным отоплением квартир, благодаря чему в них создается собственный климат.

Узнать больше можно в офисах продаж холдинга, телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО «СЗ «Термодом-Cтройсервис», ООО «СЗ «Термодом-Оптима», ООО «СЗ «Термодомриелт», ООО« СЗ «Термодом-гарант». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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