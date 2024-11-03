На Гидрострое заработал отремонтированный светофор

В воскресенье, 3 ноября, в Пензе восстановили работу светофоров на перекрестке улиц Терновского и Ново-Терновской (микрорайон Гидрострой). Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.
В середине октября пензенцы начали жаловаться, что переходить дорогу у ТЦ «Слава» стало очень опасно из-за отсутствия автоматического регулирования потока транспорта.
«Там шесть полос! Что за безумная поломка, которую невозможно исправить столько дней? Водители едут просто по пяткам», «Дорогу переходит большое количество детей, которые идут в школу № 20», - писали горожане в Сети.
Как оказалось, светофоры вышли из строя в результате повреждения электрического кабеля и поломки контроллеров.
Специалисты заменили поврежденный участок провода и отремонтировали оборудование, от которого зависело функционирование регулировщика. Теперь светофор вновь действует.
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