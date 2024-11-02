У ТЦ «Слава» на Гидрострое снова заработает светофор

02.11.2024 | 16:15

Светофор на пересечении улиц Терновского и Ново-Терновской у ТЦ «Слава» на Гидрострое должен вскоре снова заработать. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Управления ЖКХ Пензы.

Специалисты рассказали, что поврежденный участок кабеля заменили, а также отремонтировали оборудование, от которого зависело функционирование регулировщика.

«В настоящее время проводятся пусконаладочные работы, и в ближайшие дни работа светофоров на данном участке дороги будет полностью восстановлена», - сообщили в управлении.

На то, что переходить дорогу опасно, пензенцы начали жаловаться в середине октября.

«Там шесть полос! Что за безумная поломка, которую невозможно исправить столько дней? Водители едут просто по пяткам», «Дорогу переходит большое количество детей, которые идут в школу № 20», - писали горожане в Сети.

Они отмечали, что отсутствие светофора может привести к беде, и ждали, когда коммунальщики исправят ситуацию.