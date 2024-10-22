Коммунальщики не смогли назвать срок ремонта светофора у ТЦ «Слава»

Пензенцы в Сети жалуются на неработающий светофор на Гидрострое, у торгового центра «Слава». Регулировщик не действует уже вторую неделю.
«Там шесть полос! Что за безумная поломка, которую невозможно исправить столько дней? Водители едут просто по пяткам», - написала на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанка Наталья К.
«Дорогу переходит большое количество детей, которые идут в школу № 20. Писали обращение в администрацию Пензы и «Пензавтодор», но никакого прогресса нет», - возмутилась жительница областного центра Ольга З.
В соцсетях горожане отмечают, это переход у ТЦ «Слава» опасный. «До беды недалеко», - считают они.
«Пешеходам страшно переходить дорогу, автомобилисты не могут выехать. Особенно в вечернее время», - добавила горожанка с ником Кристи Кристи.
На обращения пензенцев отреагировал представитель управления ЖКХ города.
«В результате обследования было обнаружено повреждение кабеля. В настоящее время специалисты занимаются его восстановлением», - объяснил он.
Пензенцы поинтересовались, как долго будут устранять неисправность.
«В данный момент сложно назвать точные сроки восстановления работы светофора. Они будут зависеть от наличия необходимых материалов и сложности выполнения работ», - отметил представитель управления.
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