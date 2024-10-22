Сетевое издание|18+|Вторник|22 окт 2024|12:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Коммунальщики не смогли назвать срок ремонта светофора у ТЦ «Слава»

Печать
Telegram

Пензенцы в Сети жалуются на неработающий светофор на Гидрострое, у торгового центра «Слава». Регулировщик не действует уже вторую неделю.

«Там шесть полос! Что за безумная поломка, которую невозможно исправить столько дней? Водители едут просто по пяткам», - написала на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанка Наталья К.

«Дорогу переходит большое количество детей, которые идут в школу № 20. Писали обращение в администрацию Пензы и «Пензавтодор», но никакого прогресса нет», - возмутилась жительница областного центра Ольга З.

В соцсетях горожане отмечают, это переход у ТЦ «Слава» опасный. «До беды недалеко», - считают они.

Коммунальщики не смогли назвать срок ремонта светофора у ТЦ «Слава»

«Пешеходам страшно переходить дорогу, автомобилисты не могут выехать. Особенно в вечернее время», - добавила горожанка с ником Кристи Кристи.

На обращения пензенцев отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«В результате обследования было обнаружено повреждение кабеля. В настоящее время специалисты занимаются его восстановлением», - объяснил он.

Пензенцы поинтересовались, как долго будут устранять неисправность.

«В данный момент сложно назвать точные сроки восстановления работы светофора. Они будут зависеть от наличия необходимых материалов и сложности выполнения работ», - отметил представитель управления.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Черный список»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте