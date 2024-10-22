Коммунальщики не смогли назвать срок ремонта светофора у ТЦ «Слава»

22.10.2024 | 11:43

Пензенцы в Сети жалуются на неработающий светофор на Гидрострое, у торгового центра «Слава». Регулировщик не действует уже вторую неделю.

«Там шесть полос! Что за безумная поломка, которую невозможно исправить столько дней? Водители едут просто по пяткам», - написала на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанка Наталья К.

«Дорогу переходит большое количество детей, которые идут в школу № 20. Писали обращение в администрацию Пензы и «Пензавтодор», но никакого прогресса нет», - возмутилась жительница областного центра Ольга З.

В соцсетях горожане отмечают, это переход у ТЦ «Слава» опасный. «До беды недалеко», - считают они.

«Пешеходам страшно переходить дорогу, автомобилисты не могут выехать. Особенно в вечернее время», - добавила горожанка с ником Кристи Кристи.

На обращения пензенцев отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«В результате обследования было обнаружено повреждение кабеля. В настоящее время специалисты занимаются его восстановлением», - объяснил он.

Пензенцы поинтересовались, как долго будут устранять неисправность.

«В данный момент сложно назвать точные сроки восстановления работы светофора. Они будут зависеть от наличия необходимых материалов и сложности выполнения работ», - отметил представитель управления.