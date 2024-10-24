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Общество

В Пензе перекроют пересечение ул. Зеленодольской и дублера Окружной

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На перекрестке улицы Зеленодольской и дороги-дублера улицы Окружной в Пензе перекроют движение в ночь с 24 на 25 октября, сообщили в городском управлении ЖКХ.

В Пензе перекроют пересечение ул. Зеленодольской и дублера Окружной

Участок будет недоступен для всех видов транспорта.

Ограничение вводится для проведения ремонта дорожного полотна.

Для объезда в УЖКХ рекомендуют использовать дороги на улицах Окружной, Мира, Энгельса.

Ранее сообщалось, что в Пензе до 0:00 понедельника, 28 октября, перекрыли участок улицы Рябова - от Перспективной до Пушанина. Подрядная организация проводит там земляные работы для замены рельс и шпал железнодорожной ветки, пересекающей проезжую часть.

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Источник — фото 2 - УЖКХ г. Пензы
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