В Пензе перекроют пересечение ул. Зеленодольской и дублера Окружной

На перекрестке улицы Зеленодольской и дороги-дублера улицы Окружной в Пензе перекроют движение в ночь с 24 на 25 октября, сообщили в городском управлении ЖКХ.
Участок будет недоступен для всех видов транспорта.
Ограничение вводится для проведения ремонта дорожного полотна.
Для объезда в УЖКХ рекомендуют использовать дороги на улицах Окружной, Мира, Энгельса.
Ранее сообщалось, что в Пензе до 0:00 понедельника, 28 октября, перекрыли участок улицы Рябова - от Перспективной до Пушанина. Подрядная организация проводит там земляные работы для замены рельс и шпал железнодорожной ветки, пересекающей проезжую часть.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀