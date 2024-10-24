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Общество

Руководители двух предприятий ЖКХ задолжали работникам 418 тысяч

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В Пензенском районе прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на 2 предприятиях жилищно-коммунального хозяйства - «Леонидовка» и «Саловка».

Выяснилось, что за май и июнь эти организации задолжали зарплату 12 работникам на сумму более 418 тысяч рублей.

Руководителям организаций внесли преставления об устранении нарушений. Кроме того, на них были возбуждены дела об административном правонарушении (причем по «Саловке» - уже вторично), которые находятся на рассмотрении.

Однако требования прокурора остались невыполненными, и надзорное ведомство подало иск.

«Суд удовлетворил требования в полном объеме, задолженность погашена. Работники получили заработную плату, а также компенсацию за нарушение сроков оплаты труда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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