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Общество

Никоновскому бору вернут статус регионального памятника природы

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Никоновский бор, находящийся недалеко от города Сурска в Городищенском районе, вновь станет памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление областного правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее бор уже имел такой статус, однако его сняли в декабре 2013 года. Причиной стал пожар, случившийся засушливым летом 2010-го. Тогда мох и торф полностью выгорели, а деревья упали, образовав завалы. Часть Никоновского бора утратила свое значение как место обитания редких растений и грибов.

Теперь лес возродился. В нем насчитывается 211 видов грибов, 18 видов лишайников и 12 видов мхов, растут ковыль перистый, прострел раскрытый и гвоздика волжская, занесенные в Красную книгу Пензенской области.

Памятник природы имеет уникальную энтомофауну. На его территории обитают 200 видов насекомых, шесть из которых занесены в Красную книгу РФ, а 13 - в Красную книгу Пензенской области.

Также в бору живут краснокнижные животные: травяная лягушка, обыкновенная медянка, обыкновенная горлица, серая неясыть, удод, зеленый дятел, лесной жаворонок, речная выдра и рысь. Кроме того, шесть краснокнижных видов птиц отмечены в период сезонных миграций. Это беркут, большой подорлик, серый журавль, скопа, трехпалый дятел и филин.

Территорию бора разделят на несколько зон: особо охраняемая, населенные пункты, хозяйственная, земледельческая, туристического обслуживания и иные.

Для каждой из зон установят запреты определенных видов деятельности, которые могут повлечь за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, для особо охраняемой зоны это геологические изыскания, разработка карьеров, строительство капитальных объектов, проведение рубок (кроме противопожарных и санитарных), выпас скота, сенокошение, распашка лугов, любительское рыболовство и ряд других.

В итоге присвоение Никоновскому бору статуса памятника природы позволит сохранить редкие виды животных и растений.

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