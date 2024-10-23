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Общество

Желтый двор в Спутнике: детали проекта

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В Городе Спутнике продолжается строительство последнего, Желтого двора масштабного проекта - квартала «Радужные дворы».

Желтый двор в Спутнике: детали проекта

«Весь накопленный опыт, все наши с вами знания и новые идеи - в нем», - отметили специалисты холдинга «Термодом».

Желтый двор в Спутнике: детали проекта

Здесь сохранилась характерная для всех домов проекта концепция «двор без машин», а также деление на зоны для младших, старших детей и взрослых.

Желтый двор в Спутнике: детали проекта

Выглядит двор необычно: песочница с геопластикой, игровые комплексы, беседки, перголы. Есть и барбекю-зона, где можно устраивать семейные пикники по выходным.

Желтый двор в Спутнике: детали проекта

Больше о проекте расскажут менеджеры офисов продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Желтый двор в Спутнике: детали проекта

Застройщики - ООО «СЗ «ТермодомРиелт» и ООО «СЗ «Термодом-гарант», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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