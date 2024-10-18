Сетевое издание|18+|Пятница|18 окт 2024|17:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области детский сад целиком закрыли на карантин

Печать
Telegram

В Пензенской области на карантин по ОРВИ полностью закрыто 1 дошкольное образовательное учреждение. Это детский сад № 2 в Спасске.

Сведения о заболеваемости по состоянию на пятницу, 18 октября, опубликовал региональный минобр.

По этой же причине распущены ученики 3 классов в 3 школах области и воспитанники 6 групп в 2 детсадах.

В целом в Пензенской области, по данным Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев ОРВИ на минувшей неделе снизилось на 15,2% и составило 2 413.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 17,78% (предыдущая неделя - 16,7%)», - уточнили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте