В Пензенской области детский сад целиком закрыли на карантин

18.10.2024 | 16:11

В Пензенской области на карантин по ОРВИ полностью закрыто 1 дошкольное образовательное учреждение. Это детский сад № 2 в Спасске.

Сведения о заболеваемости по состоянию на пятницу, 18 октября, опубликовал региональный минобр.

По этой же причине распущены ученики 3 классов в 3 школах области и воспитанники 6 групп в 2 детсадах.

В целом в Пензенской области, по данным Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев ОРВИ на минувшей неделе снизилось на 15,2% и составило 2 413.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 17,78% (предыдущая неделя - 16,7%)», - уточнили в ведомстве.