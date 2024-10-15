На пензячку завели уголовное дело за отказ платить алименты

15.10.2024 | 11:02

37-летняя пензячка стала фигуранткой уголовного дела за отказ платить алименты. Женщина задолжала своей дочери более 800 000 рублей.

Вспоминать о материнских обязанностях горожанка не собиралась, за что была привлечена к административной ответственности.

«Суд рассмотрел соответствующий протокол, признал женщину виновной и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Но это не заставило мать начать заботиться о ребенке, она продолжила жить как прежде. Тогда на должницу завели уже уголовное дело.

«В настоящий момент оно передано в суд для рассмотрения и вынесения приговора», - рассказали в УФССП.

Ранее 35-летний житель Нижнего Ломова решил защищать Родину после встречи с приставом. Он был уверен, что можно не платить наложенные судами штрафы и оставаться безнаказанным, но мнение пришлось изменить.