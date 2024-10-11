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Общество

В Пензе тепло поступило в 1 796 многоквартирных домов

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Вечером в пятницу, 11 октября, в администрации Пензы подвели итоги третьего дня отопительного сезона, стартовавшего 9-го числа.

По состоянию на 19:00, тепло поступило в 62 объекта здравоохранения, включая все 16 стационаров, 39 учреждений управления культуры, 183 - управления образования, 11 - городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 14 объектов социального управления, 8 - министерства культуры и 19 - министерства образования.

«В полном объеме ресурс поступил в учреждения министерства физической культуры и спорта (16 из 16), министерства труда, социальной защиты и демографии (3 из 3). Отапливается 80% образовательных учреждений», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, батареи потеплели в 1 796 многоквартирных жилых домах, что составляет 59% от их общего числа.

«Отметим, что регулировку гидравлического и теплового режимов всем владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит закончить в течение 10 дней с момента старта отопительного сезона», - напомнили в мэрии.

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