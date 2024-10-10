У пензенских электричек появится новая остановка

10.10.2024 | 14:36

В Пензенской области у пригородных поездов появится дополнительная остановка на участке Пенза I - Арбеково. Она обозначена как «О. п. 709-й км».

Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании. С 15 октября на новом месте будут останавливаться следующие электрички:

- № 7261 Пенза-I (отправление в 20:47) - о. п. 709-й км (прибытие в 20:51, отправление в 20:52) - Пачелма (прибытие в 23:34);

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - о. п. 709-й км (прибытие в 10:36, отправление в 10:37) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - о. п. 709-й км (прибытие в 10:36, отправление в 10:37) - Белинская (прибытие в 12:05);

- № 7244 Пачелма (отправление в 3:54) - о. п. 709-й км (прибытие в 6:26, отправлении в 6:27) - Пенза-I (прибытие в 6:32);

- № 7242 Белинская (отправление в 15:24) - о. п. 709-й км (прибытие в 16:51, отправление в 16:52) - Пенза-I (прибытие в 16:57);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - о. п. 709-й км (прибытие в 16:51, отправление в 16:52) - Пенза-I (прибытие в 16:57).

«Действуют все федеральные льготы и скидки для студентов дневных высших и средних специальных заведений и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях)», - добавили в компании.