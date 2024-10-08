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Общество

Жительница Бессоновки чуть не лишилась дома из-за долгов

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48-летней жительнице Бессоновки из страха за жилье пришлось вспомнить о долгах. Женщина набрала кредитов, но не собиралась возвращать деньги.

Сельчанка задолжала более 200 000 рублей, но вносить платежи не спешила. Повлиять на нее смогли судебные приставы.

«Было установлено, что жительнице принадлежат 2 объекта недвижимого имущества. Судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на совершение регистрационных действий, а также осуществлен выход в адрес проживания должницы для наложения ареста», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Только тогда женщина поняла, что все серьезно. Она нашла деньги и полностью погасила задолженность.

Ранее в Пензе 29-летний мужчина решил не уплачивать штрафы за административные нарушения и едва не лишился машины марки Toyota RAV4. Вспомнить о долгах его также заставили приставы.

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