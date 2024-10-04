Соцфонд напомнил педагогам о праве на досрочную страховую пенсию

04.10.2024 | 09:38

В Пензенской области более 13 000 педагогов начали получать страховую пенсию досрочно. Об этом в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, рассказали в пресс-службе регионального отделения Соцфонда РФ.

Такая пенсия назначается независимо от возраста, но только после приобретения необходимого специального стажа (25 лет) и коэффициентов (в 2024-м - 28,2, с 2025-го - 30). В льготный стаж включаются ежегодный отпуск, больничные листы и периоды прохождения курсов повышения квалификации.

«В 2024 году пенсия оформляется тем, кто выработал 25 лет педагогического стажа в 2021 году, в 2026-м - тем, кто выработал стаж в 2022 году. Далее при выработанном стаже с 2023 года выход на пенсию откладывается на 5 лет. При этом после выработки специального стажа гражданин может сменить сферу деятельности, а право на выход на пенсию досрочно сохраняется», - объяснили в пресс-службе.

Педагогам посоветовали заблаговременно начинать вести учет своего стажа, чтобы в нем отражались все периоды деятельности.

«Получить выписку о состоянии лицевого счета можно на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе отделения СФР по Пензенской области и в МФЦ», - заключили в Соцфонде.