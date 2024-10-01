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Общество

«РКС-Пенза» активно устраняет просадки на дорогах

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За последнюю неделю Горводоканал устранил 44 просадки на дорогах, отремонтированных в Пензе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». До 5 октября оставшиеся 11 участков также будут восстановлены.

«РКС-Пенза» активно устраняет просадки на дорогах

Существенно увеличить объемы удалось благодаря привлечению дополнительной подрядной организации.

«Два подрядчика работают только на просадках по программе БКД. Еще две организации восстанавливают благоустройство на участках, где проводились аварийные работы, как на грунте, так и на магистральных и внутриквартальных дорогах», - пояснил главный управляющий директор «РКС-Пенза» Герасим Родин.

«РКС-Пенза» активно устраняет просадки на дорогах

Всего с начала апреля порядок был восстановлен на 603 объектах, включая 109 магистральных дорог, 220 внутриквартальных территорий и тротуаров, а также 274 участка на грунте.

«По состоянию на 30 сентября на контроле остаются 185 объектов. Планируем не снижать темпов работы и до наступления неблагоприятных для укладки асфальта погодных условий завершить благоустройство данных участков», - добавил Герасим Родин.

«РКС-Пенза» активно устраняет просадки на дорогах

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