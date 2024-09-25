Каменскую больницу обязали выплатить пациентке 59 000 рублей

25.09.2024 | 08:37

В Каменке прокуратура выявила нарушение прав 75-летней местной жительницы. Пожилой женщине не предоставили бесплатные лекарства, положенные ей по закону.

Пенсионерка является инвалидом 2-й группы, у нее диагностировано онкологическое заболевание. В областном онкодиспансере ей прописали препараты, которые должны были выдать по льготному обеспечению.

«В ГБУЗ «Каменская ЦРБ» ей назначено лечение, однако льготный рецепт на лекарственные препараты выписан не был», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пенсионерка вынуждена была покупать жизненно необходимые ей медикаменты за собственный счет. На лекарства она потратила почти 59 000 рублей. Межрайонный прокурор обратился в суд с иском к ГБУЗ «Каменская ЦРБ» о взыскании этой суммы в пользу пациентки, требование удовлетворили.

«Денежные средства пациентке компенсированы ответчиком в полном объеме. В настоящее время женщина полностью обеспечена бесплатными лекарственными средствами», - добавила Светлана Артамонова.