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Общество

Защита пассажиров: таксистов без страховки не наказывают

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В Пензенской области таксистов пока не наказывают за отсутствие обязательного полиса страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Руководитель ведомства Сергей Балакин ответил на вопрос читателя портала, направленный редакцией: «Соблюдают ли пензенские таксисты вступившие с 1 сентября требования об оформлении ОСГОП?»

Нововведение нацелено на защиту пассажиров во время поездки. Таким полисом страхуется ответственность таксиста за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу клиентов.

Сергей Балакин указал, что в течение 60 дней после вступления в силу федерального закона, который обязывает таксистов заключить договор, действует переходный период. До его окончания оснований для применения санкций к нарушителям нет.

«В связи с этим в настоящий момент в Пензенской области перевозчиками легкового такси осуществляется активное заключение договоров страхования гражданской ответственности, которое должно быть завершено до 1 ноября 2024 года», - говорится в ответе, поступившем в редакцию во вторник, 24 сентября.

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