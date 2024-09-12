В расписание пензенских пригородных поездов внесли изменения

12.09.2024 | 11:40

В Пензенской области на время ремонта перегона Кадада - Елюзань изменят график движения пригородных поездов.

В некоторые дни электрички не будут ходить от Пензы-I до Кузнецка. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

15 и 22 сентября поезд № 7131 отправится из Саранска в 8:04, прибудет в Пензу в 10:54, на участке Пенза-I - Кузнецк его выведут из движения. Поезд № 7246 отправится из областного центра в 17:02, придет в Саранск в 19:54, из маршрута также исключен участок Пенза-I - Кузнецк.

16, 17, 18, 23, 24 и 25 сентября не будут ходить поезда № 7230 Пенза-I (отправление в 11:05) - Кузнецк (прибытие в 12:45) и № 7247 Кузнецк (15:10) - Пенза-I (16:50).

15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 и 26 сентября участок от Пензы-I до Кузнецка исключат из маршрута поезда № 7239 Саранск (отправление в 16:07) - Пенза-I (прибытие в 18:48), а также № 7238 Пенза-I (08:34) - Саранск (11:21).

16 и 23 сентября поезд № 7235 Кузнецк - Пенза-I отправится на 16 минут позже действующего расписания (Кузнецк (17:08) - Пенза (19:08)).

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 и 25 сентября поезд № 7236 Пенза-I - Кузнецк проедет по участку Асеевская - Кузнецк на 11 минут позже действующего расписания (Пенза-I (отправление в 20:19) - Асеевская (прибытие в 21:20, отправление в 21:32) - Кузнецк (прибытие в 22:36)).

16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 и 26 сентября поезд № 7237 Кузнецк - Пенза-I проедет по участку Кузнецк - Асеевская на 2 минуты раньше действующего графика (Кузнецк (отправление в 05:16) - Асеевская (прибытие в 6:12, отправление в 6:15) - Пенза (прибытие в 07:18)).