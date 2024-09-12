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Общество

Минтруд утвердил правила доступа к аптечке на работе

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания работникам первой помощи.

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Требования касаются как работодателей независимо от их организационно-правовых форм, так и работников.

Так, работодатель обязан обеспечивать контроль за комплектацией и пополнением аптечки, сроком годности ее содержимого.

Аптечка должны храниться там, где к ним будет беспрепятственный и быстрый доступ. Места хранения аптечек должны быть обозначены сигнальными цветами и знаками. Они могут быть указаны на информационных стендах и на плане эвакуации при пожаре.

В приказе также указывается, что медицинские изделия, хранящиеся в аптечке, не могут использоваться, если нарушена их стерильность.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

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Источник — фото pxhere.com
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