Синоптик рассказал, когда Пензенскую область покинет бабье лето

08.09.2024 | 10:34

По прогнозу синоптика Михаила Леуса, метеорологическое лето в европейской части России, куда входит и Пензенская область, продлится минимум до середины сентября.

Комфортная сухая погода не по сезону установилась благодаря обширному антициклону. Однако в конце первой декады месяца - начале второй барический максимум начнет разрушаться, смещаясь к юго-востоку, пишет Леус в своем телеграм-канале.

В этот период ожидаются дневные температуры около +22…+25 градусов, будет преимущественно без осадков.

После 18 сентября бабье лето уйдет. Прогнозируются дожди, днем ожидается около +16…+18 градусов, ночью +5…+10.

Михаил Леус отмечает, что у сентября в этом году есть шансы стать самым теплым за все время метеонаблюдений как минимум в XXI веке.