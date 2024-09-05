Пензенцев приглашают проверить состояние кожи у дерматовенерологов

05.09.2024 | 09:40

В пятницу, 6 сентября, в поликлинике Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи пройдет день открытых дверей.

Главный дерматовенеролог региона Сергей Рыбалкин и ведущие врачи поликлиники дадут консультации по вопросам, касающимся кожных патологий. При наличии показаний будет назначено дополнительное обследование.

ПОКЦ СВМП находится по адресу: г. Пенза, улица Куйбышева, 33а. Прием будет проводиться с 11:00 до 15:00 без предварительной записи.

На консультацию к специалистам приглашаются все желающие.

Как уточнили в областном минздраве, акция приурочена к неделе профилактики кожных заболеваний, которая проходит с 2 по 8 сентября.