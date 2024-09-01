В Пензенской области стремительно растет заболеваемость алкоголизмом

01.09.2024 | 14:51

В Пензенской области в 2023 году показатель заболеваемости алкоголизмом составил 1 039,3 на 100 000 населения. Это больше, чем в 2022-м, когда он равнялся 1 019,7.

Такие данные приводит Пензастат со ссылкой на региональный минздрав. В 2023-м врачи зарегистрировали 949 человек, которым впервые был поставлен диагноз «алкоголизм и алкогольный психоз». В 2022 году таковых было 916.

Согласно исследованию, если в 2021-м наблюдалось уменьшение количества жителей области, больных алкоголизмом (992,1 на 100 000), то в следующие два года показатель только рос.

За 9 лет наблюдения наибольшее число алкоголиков фиксировалось в 2015 году - 1 391,7 на 100 000 населения. Вплоть до 2021-го их количество постепенно уменьшалось.

Ранее сообщалось, что в Пензе в 2023 году лечение от алкогольной зависимости прошли 58 жителей города, имеющие детей. Только 11 из них смогли трудоустроиться после реабилитации.