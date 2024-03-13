Только 18% пензенцев, прошедших лечение от алкоголизма, нашли работу

13.03.2024 | 14:43

В Пензе в 2023 году лечение от алкогольной зависимости прошли 58 жителей города, имеющие детей.

Такая цифра прозвучала в докладе начальника социального управления Ирины Федониной. Она отчиталась о работе на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 13 марта.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин поинтересовался, не бывает ли у представителей этого контингента срывов.

«К сожалению, есть рецидивы. Они наблюдались у 5 пролеченных. Но мы продолжаем реабилитацию. С теми, кто избавился от недуга, занимается психолог, мы их трудоустраиваем», - рассказала Федонина.

Однако и в этом направлении все идет не так гладко, как хотелось бы. Из 58 человек, прошедших лечение и реабилитацию, работа есть лишь у 11.

«Остальных пока либо не устраивает зарплата, либо само место. Пока они находятся в поиске», - уточнила Ирина Федонина.