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Общество

Учеников 5-9-х классов захотели кормить бесплатно

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У школьников 5-9-х классов может появиться право бесплатно питаться в столовых. Соответствующий законопроект в среду, 29 августа, внесли депутаты в Госдуму.

Документ опубликован в электронной базе палаты. Согласно ему, ученикам не придется отдавать деньги за горячее питание - его будут предоставлять бесплатно 1 раз в день.

Депутаты подчеркивают, что дети из средних и старших классов проводят много времени в стенах школы и подвергаются чрезмерным нагрузкам. Чтобы сохранить здоровье, им нужно полноценно питаться, и это не должно зависеть от доходов семей.

«В этой связи законопроектом предлагается дополнить статью 37 закона «Об образовании», предусмотрев обеспечение горячим питанием обучающихся по программам основного общего образования, то есть с 5-х по 9-е классы», - пишет «Парламентская газета».

Сейчас в Пензенской области кормят бесплатно учеников начальных классов. Также двухразовое горячее питание получают 100% юных жителей области с ограниченными возможностями здоровья. Тем из них, кто обучается на дому, выплачивают денежную компенсацию.

Бесплатное двухразовое горячее питание организовали и для учеников 1-11-х классов - членов семей участников СВО. Ребятам из многодетных семей положено питание 1 раз в день.

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