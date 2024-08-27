Юрист назвал средний размер военной пенсии

27.08.2024 | 08:16

Военную пенсию в России получают около 2,7 млн человек. Ее средний размер составляет 41 тыс. руб.

Об этом РИА Новости рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, с 1 октября размер денежного довольствия, на основании которого исчисляется пенсия военнослужащим и приравненным к ним лицам, увеличится с запланированного показателя 89,32% до 89,83%.

После этого реальный размер военных пенсий увеличится на 5,1%.

«Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее», - уточнил Вадим Виноградов.