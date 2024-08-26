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Общество

В Каменку приедет заместитель транспортного прокурора

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В пятницу, 30 августа, жители области смогут задать вопросы заместителю Приволжского транспортного прокурора Алексею Клещеву. Он устраивает личный прием в Каменке.

Встречаться с гражданами Алексей Клещев будет с 10:00 до 11:00 в помещении Каменской межрайонной прокуратуры на улице Центральной, 8а.

Пришедшие смогут получить ответы на вопросы, связанные с работой воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также перевозкой товаров через границу ЕЭС (Евразийского экономического союза), проведением доследственных проверок и расследованием уголовных дел, сообщили в прокуратуре области.

«Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов», - предупредили в ведомстве.

С собой необходимо взять паспорт или другое удостоверение личности. Задать вопросы о приеме можно по телефонам: 8(831) 244-45-50 и +7(910) 796-59-45.

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